«Vampire Diaries»-Star Kat Graham ist Mutter geworden

Zwei Jahre nach ihrer heimlichen Hochzeit zelebrierten sie mit Familie und Freunden eine Hochzeitsfeier im Chalet Tournesol, einem privaten Anwesen in Mountain Center, Kalifornien. «Wir wollten unbedingt eine zweite Hochzeit, denn technisch gesehen war es unsere erste richtige Hochzeit. Als wir ursprünglich durchgebrannt sind, war es unglaublich privat – wir haben jemanden zu uns nach Hause kommen lassen, der uns getraut hat, und nur unsere Hunde waren dabei als Zeugen», erzählte Graham dem Magazin. «Es war auf seine Weise intim und romantisch, aber dieses Mal wollten wir unsere Liebe im Kreise unserer Familie und Freunde feiern», fuhr sie fort.