«Vampire Diaries»-Star Paul Wesley hat sich verlobt

Schöne Neuigkeiten von «Vampire Diaries»–Star Paul Wesley (42): Der Schauspieler hat sich mit seiner Partnerin Natalie Kuckenburg (25) verlobt. Das Model teilte am Samstag ein Schwarz–Weiss–Foto ihrer beiden Hände mit einem riesigen Diamantring am Finger. Dazu schrieb sie: «Yes. Always and forever.»