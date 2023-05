Was für eine frustrierende Erkenntnis: Auch im Jahr 2023 existieren noch Ewiggestrige, die sich daran stören, dass eine fiktive Figur wie Arielle von einer schwarzen Darstellerin verkörpert wird. Ein anderer Kritikpunkt, der im Gegensatz hierzu seine Daseinsberechtigung hat, ist die Frage nach der Realverfilmung als solche. Disney hat es sich in den vergangenen Jahren angewöhnt, seine grössten Zeichentrick-Klassiker in das Hier und Jetzt zu verfrachten. Zuletzt mit «Pinocchio» und generell immer häufiger ging das aber gehörig in die Hose. Vermag «Arielle» den Charme des Originals in die Realität zu übersetzen?