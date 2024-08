Vanessa Bryant und die Lakers enthüllen neue Statue von Kobe Bryant

Zusammen mit den Lakers hat Vanessa Bryant (42) am vergangenen Freitag (2. August) eine weitere Bronzestatue von ihrem Ehemann Kobe Bryant (1978–2020) und der gemeinsamen Tochter Gianna (2006–2020) enthüllt, die beide am 26. Januar 2020 bei einem tragischen Hubschrauberabsturz in Calabasas in Kalifornien ums Leben gekommen sind.