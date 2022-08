Vanessa Civiello: Diese Moderatoren führen nun durch den RTL-Morgen

Annika Lau

Von 2006 bis 2008 gehörte sie zum festen Moderationsteam des «Sat.1 Frühstücksfernsehens»: Annika Lau (43) volontierte beim Straubinger Radio AWN und wechselte 2002 zu Antenne Bayern. Neben dem «Sat.1-Frühstücksfernsehen» war sie auch in Sat.1-Formaten wie «Das grosse Backen» und «Das Magazin» zu sehen. Seit 2022 moderiert Annika Lau zudem das neue «Gala»-Magazin bei RTL. Neben ihrer TV-Karriere ist die Frau von Schauspieler Frederick Lau (32) auch auf Spotify und Co. unterwegs - in «Fancy und Lau - Der Familienpodcast» berichtet die dreifache Mutter vom Kinderkriegen und Familienleben.