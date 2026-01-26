Vanessa Hudgens: Ehemann Cole Tucker verrät Geschlecht ihrer Kinder

Im November verkündete Vanessa Hudgens (37) die Geburt ihres zweiten Kindes. Bereits im Juli 2024 war der «High School Musical»–Star erstmals Mutter geworden. Welches Geschlecht ihre beiden Kinder haben, hielt die Schauspielerin bislang unter Verschluss – doch Ehemann Cole Tucker (29) hat das Geheimnis nun ausgeplaudert.
Sie haben einen Sohn und eine Tochter
Der ehemalige Baseballprofi verriet im Podcast «Baseball Isn't Boring», dass sein ältestes Kind ein Junge und sein neugeborenes Baby ein Mädchen ist. Als Moderator Rob Bradford fragte, ob Tucker und Hudgens Söhne oder Töchter hätten, antwortete der Sportler: «Wir haben jeweils eins von jedem Geschlecht.» Über den turbulenten Familienalltag schob er hinterher: «Ich habe im Moment Kinder im Alter von sieben Wochen und anderthalb Jahren. Ich bin mittendrin im Kampf.»
Der einstige Profi–Sportler bleibt auch als Vater aktiv, wie er weiter erzählte. «Ich mache viele Spaziergänge, laufe viel bergauf und bergab, so wie man einen Schlitten schiebt. Ich fühle mich für einen Vater momentan ziemlich fit. Ich bin richtig fit, viel auf Händen und Knien. Ich mache quasi Yoga–Übungen.»
Seit 2023 verheiratet
Vanessa Hudgens und Cole Tucker lernten sich im November 2020 kennen und machten ihre Beziehung am Valentinstag 2021 öffentlich. Im Februar 2023 folgte die Verlobung, im Dezember 2023 gaben sie sich in einer Dschungelhochzeit im mexikanischen Tulum das Jawort.
Am 3. Juli 2024 bekamen sie ihr erstes Kind – an Cole Tuckers Geburtstag. Ende November 2025 meldete sich Hudgens dann mit einem Foto aus dem Krankenhausbett und schrieb: «Tja ... ich hab's geschafft! Noch ein Baby bekommen!!! Was für ein wilder Ritt die Geburt doch ist! Ein grosses Lob an alle Mütter. Es ist wirklich unglaublich, was unser Körper leisten kann.»