Vanessa Hudgens erwartet das zweite Kind mit ihrem Ehemann

«Er ist einfach perfekt für mich», schwärmte Hudgens bereits 2021 in einem Interview mit «Entertainment Tonight» von ihrem Partner. «Ich bin glücklich. Das bin ich wirklich. Ich denke, es ist so wichtig, dankbar für alles zu sein, was man im Leben hat.» Erst in der vergangenen Woche teilte sie via Instagram eine weitere Liebeserklärung zu Tuckers Geburtstag: «Du bist alles für mich. Keiner macht es besser», hiess es dort.