Vanessa Hudgens und Cole Tucker: Heimliche Hochzeit in Mexiko?

Hat Vanessa Hudgens (34) stillschweigend geheiratet? Ein Foto, das seit dem Wochenende in den sozialen Medien kursiert, heizt jedenfalls Spekulationen über eine Eheschliessung mit ihrem Verlobten Cole Tucker (27) an. Das Bild zeigt die «High School Musical»–Darstellerin in einem weissen Kleid an einem Strand. Neben ihr steht ein unbekannter Mann, bei dem es sich aber nicht um ihren Verlobten handelt. Es ist auf diversen Fan–Accounts der Schauspielerin zu sehen. Vanessa Hudgens hat sich selbst nicht zu den Gerüchten geäussert.