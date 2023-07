Vanessa Kirby: «Als ich Tom Cruise küsste, ging es um Macht»

«Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil eins» erscheint am 13. Juli in den deutschen Kinos - und bietet mit den schlagkräftigen Darstellerinnen Vanessa Kirby (35), Hayley Atwell (41) und Pom Klementieff (37) mehr Frauenpower als jemals zuvor in der 27-jährigen Geschichte der Agentenfilmreihe.