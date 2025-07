Vanessa Kirby präsentiert ihren Babybauch in Berlin

Vanessa Kirby (37) hat bei einer Fan–Veranstaltung zum neuen Kinofilm «Fantastic Four: First Steps» in Berlin einen strahlenden Auftritt hingelegt. Die britische Schauspielerin, die in dem Marvel–Film die Rolle der Sue Storm verkörpert, zeigte sich am Dienstag auf dem roten beziehungsweise blauen Teppich in einem enganliegenden, halbtransparenten Kleid. Dabei setzte sie ihren Babybauch elegant in Szene.