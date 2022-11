Vanessa Mai: 2023 kommt «ein letztes Wolkenfrei-Album»

Vanessa Mai kämpft für ihre Träume

Mai sprach auch über ihre gerade erschienene Autobiografie «I Do it Mai Way». «Es ist eher so ein Zwischenstand für mich, ich bin ja eben erst 30 und ich hoffe, dass noch ganz, ganz viel passieren wird», erklärte die Sängerin. Sie wolle mit dem Buch einige Fragen der Fans beantworten und ihnen «mit auf den Weg geben, [...] dass es sich echt lohnt, für seine Werte vom Leben einzustehen und für die Vorstellung und vor allem auch, dass es sich lohnt, für seine Träume echt zu kämpfen». Das versuche Zarrella auch seinen Kindern zu vermitteln, stimmte der Moderator zu.