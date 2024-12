Vanessa Mai: Darum darf sie sich über ein Lob von Popstar Sia freuen

Auch an Kindheitserinnerungen an vergangene Weihnachtsfeste habe sie «nur schöne», sagte die Musikerin. «Meine Eltern haben mir immer das schönste Fest ermöglicht. Besonders mochte ich, wenn mein Papa Auftritte gespielt hat und wir dabei waren. Das war immer toll, weil alle festlich angezogen waren und es einfach cool war, die Weihnachtszeit und Silvester anders zu erleben als andere Kids.» Ein Weihnachtsfest im Warmen kommt für die Sängerin nicht infrage, passend zu ihrem Song kann sie sich jedoch einen Urlaub im Schnee mit Ehemann Andreas Ferber (41) vorstellen: «Wir lieben es, im Winter in die Berge zu fahren und werden das sicher auch in diesem Winter machen.»