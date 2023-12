Vanessa Mai erfüllt alle Weihnachtsklischees

Sind Sie an Weihnachten besonders spendenfreudig?

Mai: Ich denke, es steckt irgendwie in uns, dass wir uns besonders in der Weihnachtszeit mit karitativen Projekten beschäftigen. Auf der einen Seite ist es natürlich gut, aber auf der anderen Seite gibt es Bedürfnisse nach Unterstützung, Spenden und Co. natürlich auch genauso in den weiteren elf Monaten des Jahres. Daher nehme ich mir vor, meinen Fokus nicht nur auf die Weihnachtszeit zu legen.