Vanessa Mai gratuliert ihrem Mann mit einer Romy-Schneider-Hommage

Sängerin Vanessa Mai (31) hat zum Geburtstag ihres Mannes Andreas Ferber (40) ihren ganz persönlichen Romy–Schneider–Moment mit ihren Fans auf Instagram geteilt. Auf der sozialen Plattform postete sie ein Schwarz–Weiss–Foto, das an eine berühmte, erotisch aufgeladene Szene aus dem Film «Der Swimmingpool» von 1969 erinnert. Darin spielen Romy Schneider (1938–1982) und ihr Ex–Partner Alain Delon (87) ein Paar, das während seines Sommerurlaubs in Saint–Tropez in einen Mordfall verwickelt wird.