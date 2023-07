Das Schlager-Event «Starnacht am Wörthersee» ist am Samstagabend in Klagenfurt über die Bühne gegangen. Barbara Schöneberger (49) und Hans Sigl (54) führten das 8000-köpfige Publikum durch die Show, bei der Stars wie Howard Carpedale (77), Maite Kelly (43) oder Andreas Gabalier (38) auftraten.