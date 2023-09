Vanessa Mai und Ikke Hüftgold haben gemeinsamen Song aufgenommen

Vor zwei Tagen hatte Vanessa Mai (31) noch mysteriös auf Instagram angekündigt: «Ich muss euch was beichten. Ich war im Studio ... aber es ist ein bisschen anders gelaufen als ihr vielleicht denkt.» Jetzt ist wohl klar, warum sie ihren Fans ein wenig Vorlaufzeit gegeben hat, ehe sie mit der Sprache rausrückte: Mai hat doch tatsächlich einen gemeinsamen Song mit Malle–Grösse Ikke Hüftgold (46) aufgenommen! Das Lied hört auf den Namen «Igel» und kommt in etwa in dem überdrehten Sound daher, den man von dem Partysänger gewohnt ist. Mai–Fans hingegen dürften zunächst ihren Ohren nicht trauen.