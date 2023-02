Vanessa Mai: Wolkenfrei-Comeback «fühlt sich unglaublich an»

Vanessa Mai (30) hat am Samstagabend (25. Februar) das Comeback ihres Musikprojekts Wolkenfrei gefeiert. «Was für ein unvergesslicher Abend gestern in der ‹Giovanni Zarrella Show›», schreibt sie am Sonntag bei Instagram. Die Arena sei «mit Liebe» gefüllt gewesen und «eure Unterstützung vor dem Fernseher kam bis auf die Bühne zu mir durch», erklärt die Sängerin. «Wolkenfrei ist zurück und es fühlt sich unglaublich an: Uns gehört die Welt!» Dazu veröffentlichte Mai eine Video- und Fotoreihe, die ihren Auftritt in der ZDF-Show in der Baden-Arena in Offenburg Revue passieren lässt.