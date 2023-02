Am 8. März wird wieder alljährlich der Weltfrauentag gefeiert, und das schon seit über 100 Jahren. Warum braucht es auch heute noch einen Frauentag?

Vanessa Mai: Weil es - leider - nach wie vor grosse Ungerechtigkeiten gibt. Sei es der nach wie vor aktuelle Gender Pay Gap, leider immer noch veraltete Rollenbilder, die vor allem nachteilig für Frauen sind, Altersarmut bei Frauen, Gewalt an Frauen, Männerdomäne in Chefetagen und, und, und... Ich sehe eine ganz tolle Entwicklung, insbesondere in den letzten Jahren, aber ich glaube genauso, dass es noch ein weiter Weg zur absoluten Gleichberechtigung ist.