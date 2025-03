«Vanished»: Matthias Schweighöfer dreht mit internationalen Stars

Spätestens mit seiner Rolle im Netflix–Film «Army of the Dead» und dessen Prequel «Army of Thieves», das er selbst inszenierte, ist Matthias Schweighöfer (44) ausserhalb Deutschlands bekannt. Nun wird der Schauspieler in einer englischsprachigen Serienproduktion zu sehen sein. Wie das US–Branchenmagazin «Deadline» berichtet, hat Schweighöfer eine Rolle in der Serie «Vanished» ergattert.