«Vanishing Point»-Star Barry Newman mit 92 Jahren gestorben

Daneben verkörperte der in Boston geborene Newman in den 1970er Jahren unter anderem den Rechtsanwalt Anthony Petrocelli in der gleichnamigen Serie «Petrocelli». Es folgten zahlreiche weitere Rollen, darunter auch Auftritte in Serien wie «Quincy», «Ein Colt für alle Fälle» und «Mord ist ihr Hobby».