Vater Brad Pitt verärgert über Shilohs Namensänderung

Für den sechsfachen Familienvater offenbar ein schwerer Schlag. Die Quelle berichtet weiter, dass Brad Pitt bei der Geburt von Shiloh sich so sehr gefreut habe, wie noch nie zuvor in seinem Leben. Er habe sich unbedingt eine Tochter gewünscht. «Die Erinnerung, dass er seine Kinder verloren habe, ist nicht leicht für Brad. Er liebt seine Kinder und vermisst sie. Er ist sehr traurig», so der Insider weiter. Zwar sei er mit seiner Partnerin Ines de Ramon glücklich, aber die Distanz zu seinen Kindern schmerze ihn sehr.