Vater Donald poltert vor Gericht - Ivanka Trump geniesst neues Leben

Ivanka Trump distanziert sich von Vater Donald

Generell scheint sich Ivanka Trump, die jahrelang für ihren Vater arbeitete und auch während dessen Präsidentschaft im Weissen Haus mitmischte, zumindest öffentlich von ihrem Vater distanzieren zu wollen. Wie das «New York Magazine» schreibt, zogen sich Ivanka und ihr Ehemann Jared Kushner (42) bereits in den letzten Wochen von Trumps Präsidentschaft zurück. Und als der im November 2022 ankündigte, erneut für das Amt des Präsidenten kandidieren zu wollen, teilte Ivanka mit, sie plane «nicht länger politisch aktiv» zu sein. Als Donald Trump im März 2023 erstmals angeklagt wurde, erklärte Ivanka in einem zweideutigen Statement ihre Unterstützung für ihren Vater und das US–Justizsystem. Seitdem wurden Vater und Tochter weder in der Öffentlichkeit, noch auf Instagram gemeinsam gesehen.