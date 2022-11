Vater mit 71 Jahren: Heinz Hoenig wurde «stark angefeindet»

Mit zweitem Sohn «Soll erfüllt»

Nach Sohn Juliano (2) ist es das zweite gemeinsame Kind der beiden, Hoenig hat aus einer vorangegangenen Ehe noch einen Sohn und eine Tochter. Kärsten-Hoenig brachte ausserdem eine weitere Tochter mit in die Beziehung. Dass Ehefrau Annika, mit der Hoenig seit 2019 verheiratet ist, weder am Alter noch am Können ihres Gatten zweifelt, machte sie bereits im August im Gespräch mit «Bunte» deutlich. «Heinz ist jünger im Kopf als viele andere. Er wird keinen Marathon mehr laufen, aber das muss er ja auch nicht.»