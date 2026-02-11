Vater und Sohn: Doppeltes Hochzeitsglück bei den Schumachers

Während sein Vater die Verlobung öffentlich machte, blickte Davids Partnerin am Dienstag bei Instagram auf den Anfang ihrer Beziehung zurück. Zu einem Pärchenbild am Strand schrieb sie: «Vor acht Jahren hat die Liebe uns gefunden. Im November sind wir der Ewigkeit einen Schritt näher gekommen. Immer du. In jedem Leben.» Im Dezember richtete der Rennfahrer seiner Verlobten zum Geburtstag ebenfalls eine Liebeserklärung aus: «Mit dir zusammen zu sein, ist das grösste Geschenk meines Lebens», schwärmte er. Er könne es kaum erwarten, «unsere gemeinsame Zukunft aufzubauen. Du bist mein Herz, mein Frieden, mein Zuhause.»