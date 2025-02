Vatikan lädt zum Rosenkranzgebet für erkrankten Papst ein

Seit rund zehn Tagen befindet sich der an einer beidseitigen Lungenentzündung leidende Papst Franziskus (88) nun schon in der Gemelli–Klinik in Rom. Für diesen Montag um 21:00 Uhr hat der Vatikan nun dazu eingeladen, einem Rosenkranzgebet für das Oberhaupt der katholischen Kirche auf dem Petersplatz beizuwohnen, wie «Vatican News» berichtet. «Es ist eine Möglichkeit, dem Papst und den Kranken die Nähe der Kirche zu zeigen», wird Vatikansprecher Matteo Bruni zitiert.