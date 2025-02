Vatikan teilt mit: Zustand von Papst Franziskus leicht verbessert

Papst Franziskus hat Arbeit wieder aufgenommen

In der Mitteilung heisst es weiter, Franziskus habe am Morgen die Eucharistie empfangen und am Nachmittag seines elften Krankenhaustages sogar seine Arbeit wieder aufgenommen. So habe der Argentinier am Abend mit einem katholischen Gemeindepfarrer in Gaza telefoniert, «um ihm seine väterliche Nähe auszudrücken». Die Pfarrgemeinde von Gaza hatte dem Papst demnach ein Video geschickt, Franziskus habe sich dafür im Telefonat bedankt. Zudem bedanke er sich bei «dem gesamten Volk Gottes, das sich in diesen Tagen versammelt, um für ihn zu beten».