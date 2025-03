Vatikan veröffentlicht erstes Foto vom Papst im Krankenhaus

Zustand weiter stabil

Insgesamt sei sein Zustand weiterhin stabil, vermeldete «Vatican News» am 16. März unter Berufung auf das vatikanische Presseamt. Der Pontifex wird seit mehr als einem Monat in der Gemelli–Klinik in Rom behandelt. Er wurde am 14. Februar mit einer Bronchitis in das Krankenhaus eingeliefert, später wurden eine beidseitige Lungenentzündung und eine polymikrobielle Infektion diagnostiziert.