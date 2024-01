Veganuary: Drei kinderleichte vegane Rezepte für Einsteiger

Immer mehr Menschen probieren im Januar die Veganuary–Challenge aus und ernähren sich 30 Tage lang ohne tierische Produkte. Aber was kommt dann eigentlich auf den Tisch? Sind vegane Gerichte schwierig zuzubereiten? Und wie lassen sich bekannte Lieblingsgerichte veganisieren? Die irischen Brüder David und Stephen Flynn teilen in ihrem neuen Kochbuch «Vegan Cooking For Everyone» (ZS Verlag) ihre wichtigsten Tipps und Techniken für eine pflanzenbasierte Ernährung sowie zahlreiche Gerichte. Drei kinderleichte Rezepte für Einsteiger gibt es hier.