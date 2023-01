Kann eine vegane Ernährung auch Nachteile mit sich bringen?

Iwan: Wenn man es ganz streng betrachtet, dann ist eine vegane Ernährung eine Mangelernährung. Denn es ist nicht möglich, den menschlichen Nährstoffbedarf durch eine rein pflanzliche Kost zu decken. Das muss man wissen. Eine vegane Ernährung funktioniert nicht, in dem man einfach nur Fleisch, Fisch & Co. vom Speiseplan streicht. Veganerinnen und Veganer sollten sich damit auseinandersetzen, woher sie welche Nährstoffe in welcher Menge bekommen. Die Eiweissqualität pflanzlicher Lebensmittel ist zum Beispiel nicht so hoch wie die in tierischen Lebensmitteln. Um genug Eiweiss aufzunehmen - insbesondere auch als älterer Mensch -, sollte man wissen, dass man Getreide, Hülsenfrüchte und Nüsse kombinieren muss, um eine möglichst hohe Eiweissqualität zu erzielen. Und man muss auch mengenmässig etwas mehr essen, was vielen Frauen nicht ganz so leichtfällt.