Venedig: Cate Blanchett und Co. würdigen die Queen ganz in Schwarz

Ein farbenfrohes Filmfest ist am Samstag (10. September) in Venedig zu Ende gegangen. Doch am Finaltag der Veranstaltung schritten mehrere Stars ganz in Schwarz über den roten Teppich. Darunter auch die Schauspielerin Cate Blanchett (53), die für ihre Darbietung im Film «Tar» den Preis als beste Hauptdarstellerin entgegennehmen durfte.