Venedig: Erkrankter George Clooney schafft es zu «Jay Kelly»-Premiere

Hollywoodstar George Clooney (54) schleppt sich mit einer Krankheit durch die gestern gestarteten 82. Filmfestspiele von Venedig. Im Tagesverlauf blieb Clooney aus gesundheitlichen Gründen schon der Pressekonferenz seines eigenen Films «Jay Kelly» fern, da bei ihm laut US–Branchenmedien eine Nebenhöhlenentzündung diagnostiziert wurde und er sich auf Anweisung seines Arztes schonen sollte. Doch die Weltpremiere des Films, in dem Clooney passenderweise einen Filmstar verkörpert, liess er sich am Abend nicht entgehen.