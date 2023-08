Venedigs Jurypräsident Damien Chazelle unterstützt Hollywood-Streik

Die Filmfestspiele in Venedig sind an diesem Mittwoch (30. August) gestartet. Jurypräsident des diesjährigen Filmfestivals ist «La La Land»– und «Babylon»–Macher Damien Chazelle (38). Auf der ersten Pressekonferenz zeigte der Regisseur und Drehbuchautor seine Solidarität mit dem andauernden Doppelstreik der Autoren und Schauspieler in Hollywood zum einen mit dem Tragen eines T–Shirts mit der Aufschrift «Writers Guild on Strike» (Writers Guild of America ist die Gewerkschaft der Autoren).