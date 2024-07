Ventilator oder Klimaanlage: Was hilft besser gegen die Hitze?

Kühler Kopf im Sommer: Auf das Szenario achten

Am Ende muss jeder selbst wissen, in welcher Relation die kühlere Wohnung zu den Kosten steht. Wer im Sommer ohnehin nur selten zu Hause ist, dem genügen in aller Regel ein offenes Fenster, ein Ventilator und gegebenenfalls ein aufgehängtes nasses Handtuch. Tagsüber sollten ausserdem Fenster und Rollläden geschlossen sein, um die aufgeheizte Luft draussen und die Sonneneinstrahlung auf einem Minimum zu halten.