Venus Williams hat geheiratet: Schwester Serena teilt emotionale Worte

Serenas Worte bringen die besondere Schwesternbindung auf den Punkt: «Du bist meine beste Freundin, meine Beschützerin, meine Lehrerin. Dich so glücklich, so geliebt, so strahlend zu sehen... das bedeutet mir alles.» Sie beendete ihren Post mit: «Auf die Liebe, auf die Partnerschaft, auf das Lachen und auf ein Leben, in dem wir uns jeden Tag aufs Neue füreinander entscheiden. Ich könnte nicht stolzer sein, an deiner Seite zu stehen, nicht nur heute, sondern immer.»