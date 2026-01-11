Vera Int-Veen steht Freundin Andrea Plewig nach Silvester-Drama bei

Vera Int–Veen will «viel gute Energie» vermitteln

Für Andrea Plewig, die im Sommer 2024 die Diagnose Brustkrebs erhielt, beginnt das neue Jahr alles andere als gut. Sie wollte eigentlich nur ein paar Raketen steigen lassen, aber die Druckluft vor der Explosion traf sie ins Gesicht, weshalb sie ihr linkes Auge verloren hat. «Wir hatten nur ein paar Raketen und drei Batterien. Alles gut vorbereitet, ausgepackt, Zündschnüre freigelegt, die Kinder in sicherer Entfernung», erzählte sie in einem Video auf Instagram, dass sie sich eigentlich auf der sicheren Seite wähnte. Sie fordert in dem Beitrag auch ein Verbot von Feuerwerk und hat eine entsprechende Petition unterzeichnet.