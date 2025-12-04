Verabschiedet sich Stefan Raab in eine längere TV-Pause?

Im September 2024 hatte Raab, der einen Fünf–Jahresvertrag mit RTL hat, mit einem Boxkampf gegen Regina Halmich (49) seine Rückkehr ins TV eingeleitet. Danach folgten einige mehr oder minder erfolgreiche Shows. «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» wurde bereits wieder eingestellt, die «Stefan Raab Show» wurde der Nachfolger. Wie «DWDL» berichtet, schalteten am vergangenen Mittwoch 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für Raabs Show ein. 300.000 waren es aus der klassischen Zielgruppe. Mit 6,7 Prozent Marktanteil blieben die Quoten somit schwach.