Verabschiedet sich Stefan Raab in eine längere TV-Pause?

Stefan Raab (59) hat nach seinem TV–Comeback 2024 ein ereignisreiches Jahr hinter sich. Unter anderem war er mit seiner «Stefan Raab Show», «Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli» oder «Die Unzerquizbaren» auf Sendung. Wie wird es 2026 für die Formate weitergehen und wann kehrt Raab bei RTL auf den Bildschirm zurück?
Was bringt 2026 mit sich?
Am 17. Dezember ist laut RTL–Programmplanung noch eine Sendung seiner «Stefan Raab Show» vorgesehen. Eine Woche später am 24. Dezember steht das Programm des Senders im Zeichen von Weihnachten und der «Sissi»–Klassiker wird gezeigt. Wiederum eine Woche später am Silvesterabend zeigt RTL um 20:15 Uhr «Die ultimative Chart Show – Die erfolgreichsten Discofox–Hits – Silvester».
Die weitere Planung am Mittwoch zur Primetime ist für Januar noch nicht bekannt. Auch unter dem Reiter «Tickets & Termine» sind auf «raab–tickets.de» noch keine weiteren Termine vorgemerkt. «Wir kommunizieren die Sendetermine der ‹Stefan Raab Show› für 2026 und anderer Formate wie immer rechtzeitig im entsprechenden Programm–Vorlauf», sagte dazu ein RTL–Sprecher auf Nachfrage von spot on news.
Im September 2024 hatte Raab, der einen Fünf–Jahresvertrag mit RTL hat, mit einem Boxkampf gegen Regina Halmich (49) seine Rückkehr ins TV eingeleitet. Danach folgten einige mehr oder minder erfolgreiche Shows. «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» wurde bereits wieder eingestellt, die «Stefan Raab Show» wurde der Nachfolger. Wie «DWDL» berichtet, schalteten am vergangenen Mittwoch 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für Raabs Show ein. 300.000 waren es aus der klassischen Zielgruppe. Mit 6,7 Prozent Marktanteil blieben die Quoten somit schwach.