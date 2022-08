Sollte der schlimmste Fall eintreten und während der Fussball- oder einer anderen Live-Übertragung mit den Freunden das WLAN im Garten versagen, hilft im Zweifel nur das mobile Datenvolumen als Sofortlösung. Dieser Schritt will jedoch gut überlegt sein. Am besten ist, wenn derjenige seine mobilen Daten als Hotspot zur Verfügung stellt, der seiner nächsten Handyrechnung am nächsten ist.