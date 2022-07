Verbringen Jennifer Lopez und Ben Affleck ihre Flitterwochen in Paris?

Sind Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) nach ihrer überraschenden Hochzeit in Las Vegas nun doch in die Flitterwochen gereist? Zuletzt hiess es aus Insider-Kreisen, dass die beiden in Sachen Liebesurlaub noch keine Pläne geschmiedet hätten. Stattdessen wurde die Sängerin wenige Tage nach der Trauung wieder bei der Arbeit im Tanzstudio gesichtet. Jetzt liegen dem «People»-Magazin Bilder vor, die Lopez und Affleck Hand in Hand und in eleganten Abendlooks in Paris zeigen.