Verdächtige Fotos: Ist Lady Gaga schwanger?

Statt auf der Braut Natali Germanotta (32) lag das Augenmerk der Paparazzi am Wochenende in York, Maine, auf dem berühmtesten Hochzeitsgast und dessen Körpermitte. Am 31. Mai besuchten Gaga und ihr Partner das Probeessen. Die Sängerin trug ein figurbetontes, schwarzes Minikleid. Dazu kombinierte sie eine Perlenkette und passende Pumps. Die blonden Haare hatte sie hochgesteckt. Einen Tag später, zur eigentlichen Hochzeit, erschien der Star, der gebürtig Stefani Germanotta heisst, in einem langen, pfirsichfarbenen Brautjungfernkleid. Neben dem Bauch zog auch noch etwas anderes die Kameralinsen auf sich: Am Ringfinger funkelte ein grosser Diamant– was weitere Spekulationen über eine Verlobung anheizt.