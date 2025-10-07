Verdächtiger Ring: Hat sich «Harry Potter»-Star Emma Watson verlobt?

Im Podcast von Shetty sprach die Schauspielerin auch über ihre komplizierte Beziehung zu «Harry Potter»–Autorin J.K. Rowling (60). Trotz wiederholter transfeindlicher Aussagen Rowlings erklärte Watson, dass sie die Schriftstellerin niemals canceln könnte. Watson, die sich für Trans–Rechte eingesetzt hatte, stellte bezüglich Rowling fest: «Ich kann sie lieben, ich kann wissen, dass sie mich geliebt hat und ich kann ihr dankbar sein», dass sie durch Rowlings Buchreihe die «in der Geschichte der englischen Literatur so gut wie einmalige» Gelegenheit erhalten habe, eine Figur wie Hermine Granger zu spielen.