«Verdammt schlecht im Tschüss sagen»: Howard Carpendale wird 80

Viel Licht, aber auch Schatten

Seinem runden Geburtstag, seiner Karriere und seinem Lebensweg hat Carpendale bereits Ende 2025 ein Denkmal gesetzt. In seinem Buch «Unerwartet» blickt er zurück – auch auf schwierige private Momente. Im November schrieb er bei Instagram: «Für mich war jetzt der richtige Moment, meine Geschichte selbst zu erzählen. Seit über 60 Jahren stehe ich als Entertainer auf der Bühne, und in dieser Zeit wurden unzählige Geschichten über mich geschrieben – viele schöne, einige überraschende und manche, in denen ich mich selbst kaum wiedererkannt habe.» In der Biografie erzähle er seinen Weg «zum ersten Mal ganz aus meiner Perspektive: die grossen Erfolge, aber auch Zweifel, Brüche und Verletzungen, über die ich lange geschwiegen habe. Nicht als Abrechnung, sondern als Einladung, den Menschen hinter dem Entertainer kennenzulernen und mich so zu sehen, wie ich mein Leben tatsächlich erlebt habe.» Viele Dinge habe er vor ein paar Jahren noch nicht erzählen können. «Heute kann ich es – und genau deshalb gibt es dieses Buch jetzt.» So berichtet Carpendale etwa davon, wie er von einem Bekannten seiner Eltern in Südafrika als Zehnjähriger sexuell missbraucht wurde.