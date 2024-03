«Verdammter Albtraum»: Kristen Stewart schwört Marvel-Rollen ab

Wie auch immer man das Gegenteil eines Bewerbungsschreibens bezeichnen mag – Schauspielerin Kristen Stewart (33) hat es soeben in Richtung Marvel geschickt. Zu Gast im «Not Skinny but Not Fat»–Podcast erklärte der «Twilight»–Star, warum er wohl nie in einem der Superheldenfilme des Marvel Cinematic Universe (MCU) mitspielen wird. Allein die Vorstellung klinge in ihren Ohren «wie ein verdammter Albtraum», wählte Stewart ebenso deutliche wie drastische Worte.