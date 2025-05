Verena Kerth moderiert «My Style Rocks»: «Es war recht spontan»

Support von Robert und Carmen Geiss

Für ihre Auftritte in der Sendung, in der Kandidatinnen von einer Jury für ihre Looks bewertet werden, hat Kerth modische Unterstützung von Robert (61) und Carmen Geiss (60) bekommen. «Sie haben mir exklusive Kleider aus der neuen Roberto–Geissini–Produktion zukommen lassen. [...] Das war total süss von Carmen. Sie hat sich voll gekümmert und mir und dem Team sogar eine Video– Grussbotschaft in die Sendung gesendet. Das hat mich richtig berührt.»