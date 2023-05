Seit bald einer Woche läuft die 76. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele von Cannes. Das Who's Who der Filmwelt gibt sich in Südfrankreich wie immer die Ehre. Unzählige Hollywood-Stars wie Leonardo DiCaprio (48), Jennifer Lawrence (32) oder Helen Mirren (77) sind in diesem Jahr ebenso vertreten, wie einige deutsche Filmpromis - darunter Veronica Ferres (57), Emilia Schüle (30) oder auch Matthias Schweighöfer (42) mit seiner Partnerin Ruby O. Fee (27). Auch Verena Kerth (41) und ihr Verlobter, Marc Terenzi (44), sind diesmal überraschend dabei. Die turbulenten letzten Wochen strahlen sie einfach weg.