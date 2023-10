Verena Kerth und Marc Terenzi: «Unsere Beziehung ist für uns perfekt»

Verena Kerth (42) feiert ihre Liebe zu Sänger Marc Terenzi (45). «Unsere Beziehung ist für uns in allen Belangen perfekt, harmonisch und innig», erklärte sie in einem Interview mit «20 Minuten». Die 42–Jährige, die mit ihrem Partner zur «Hanselmann's Wiesn» in Zürich eingeladen wurde, sagte weiter: «Es gibt nur ein Wir, alles andere wird ausgeblendet. Wenn wir uns um andere Meinungen gekümmert hätten, dann würden wir heute nicht hier zusammen sitzen.»