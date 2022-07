Verfahren eingestellt: Vorwürfe gegen Ricky Martin waren «schmerzhaft»

Der Neffe des 50-Jährigen hatte zuvor behauptet, dass er sich in einer Beziehung mit ihm befunden haben soll. «Ricky Martin war selbstverständlich niemals in irgendeine Art von sexueller oder romantischer Beziehung mit seinem Neffen verwickelt, und würde es auch nie sein», erklärte Martins Anwalt kürzlich in einem Statement an mehrere US-Medien, darunter an das Branchenportal «Deadline». «Die Idee ist nicht nur unwahr, sie ist auch widerlich», hiess es darin weiter. Die Person, die die Behauptung aufgestellt habe, habe demnach angeblich mit «tiefen seelischen Herausforderungen» zu kämpfen. Anfang Juli hatte ein puerto-ricanisches Gericht laut übereinstimmender Medienberichte bereits eine einstweilige Verfügung im Zusammenhang mit einem Gesetz gegen häusliche Gewalt gegen Martin erlassen.