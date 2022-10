Verfälscht «The Crown» die Rede von Queen Elizabeth?

Dies hatte unter anderem schon Dame Judi Dench (87) mit klaren Worten verurteilt. Sie hatte unlängst einen offenen Brief verfasst, in dem sie die Serie «auf grausame Art ungerecht» bezeichnete. In dem Beitrag befand Dench zudem, dass je näher die Serie der Gegenwart kommt, die Macher umso mehr bereit zu sein scheinen, «die Grenzen zwischen historischer Genauigkeit und plumper Sensationsgier zu verwischen». Sie forderte daher, dass vor jeder Folge ein Hinweis gezeigt werde müsse, in dem «The Crown» klar als fiktive Serie gekennzeichnet wird.