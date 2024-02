Vergewaltigungsprozess um Dani Alves: Das droht dem Ex-Barcelona-Star

Schon seit mehr als einem Jahr befindet sich der ehemalige Fussball–Weltstar Dani Alves (40) nun schon in Untersuchungshaft. Die Vorwürfe gegen den Südamerikaner, der für den FC Barcelona über 250 Spiele bestritt und für die brasilianische Nationalmannschaft 126–mal auflief, wiegen schwer: Eine zum Zeitpunkt der vermeintlichen Tat 23–jährige Frau gibt an, von Alves im Jahr 2022 in einem Nachtclub vergewaltigt worden zu sein.