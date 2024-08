Vergewaltigungsvorwurf: Nick Carter wehrt sich mit Gegenklage

In der am Obersten Gerichtshof von Kalifornien Ende Juli eingereichten Gegenklage von Nick Carter behauptet der Sänger nun, dass Schuman falsche Angaben gemacht habe, als sie ihn 2017 in ihrem Blog erstmals des sexuellen Übergriffs beschuldigte. In mehreren Interviews habe sie danach diese Behauptungen untermauert, heisst es in der Klageschrift. Verleumderische Aussagen habe sie auch in den sozialen Medien und in einer Dokumentation gemacht.